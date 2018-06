Polícia prende dez acusados de assalto a hipermercado Dez homens foram detidos na madrugada desta segunda-feira, 20, após um assalto ao hipermercado Wal-Mart da Avenida Jabaquara, na zona sul de São Paulo. Segundo a polícia, pelo menos quinze homens armados entraram no estacionamento do hipermercado escondidos dentro de dois caminhões-baú. Passando-se por fornecedores, os falsos motoristas e ajudantes conseguiram ter acesso à loja por volta da 1 hora, duas horas após o término do expediente. Um total de quinze funcionários foi rendido e obrigado a levar parte dos assaltantes até o setor de estoque, de onde muitas caixas de eletrodomésticos e eletroeletrônicos foram retiradas e colocadas nos caminhões. Agentes do Departamento de Investigações sobre Narcóticos (Denarc) participam de uma operação na região e desconfiaram de ocupantes de um carro e de uma moto parados próximo à entrada do hipermercado. No momento em que abordaram o veículo, os agentes descobriram que o hipermercado estava sendo assaltado, mas um dos caminhões já havia deixado o estacionamento. Os demais foram presos enquanto ainda carregavam o outro caminhão. A ação do grupo, segundo as vítimas, teria durado quase duas horas. Este é o segundo assalto a um hipermercado de São Paulo em cinco dias. Na quarta-feira, 15, pelo menos 30 homens permaneceram por três horas no interior de uma loja do Carrefour na região de São Miguel Paulista, na zona leste da capital. Na ocasião, foi usado apenas um caminhão-baú, no qual os assaltantes levaram dezenas de caixas contendo aparelhos celulares, eletrodomésticos e eletroeletrônicos.