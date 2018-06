Polícia prende dois acusados de seqüestro em SP Policiais da 6ª Delegacia Seccional, na zona sul de São Paulo, prenderam hoje de manhã dois homens acusados de participarem do seqüestro de um menor em maio do ano passado. Na época, a polícia conseguiu prender parte da quadrilha e libertar o refém que já identificou os acusados. Os dois seqüestradores presos hoje, no bairro de Americanópolis, na zona sul, conseguiram fugir e em seguida começaram a fazer ameaças a família do menor, que teve, inclusive, que mudar de residência. Antes da mudança a casa foi assaltada e incendiada pelos bandidos.