Polícia prende dois suspeitos de assassinar músico em MG

SÃO PAULO - Dois homens foram presos em Patrocínio, no interior de Minas Gerais, suspeitos de matar um músico. Segundo a assessoria da Polícia Civil, ele foi assassinado em 17 de março, mas o corpo foi encontrado apenas no último sábado, 2, próximo a um cafezal na região de Patrocínio.

Ainda no sábado, Márcio Ribeiro Santiago, 28 anos, e Claudio da Silva, 39 anos, foram presos sob suspeita de latrocínio - roubo seguido de morte. De acordo com a assessoria da Polícia Civil, eles confessaram o crime.

A dupla teria abordado o músico, pois seu carro tinha assessório caros. O veículo foi queimado próximo ao sítio de familiares de um dos envolvidos no crime. Carro foi localizado na semana passada.

O corpo do músico estava cerca de 70 km distantes desse local. Ele foi assassinado com golpes de barra de ferro. Os policiais chegaram aos criminosos depois que uma pessoa que comprou um dos assessórios do veículo do músico indicou os vendedores.