Polícia prende dupla que assaltou padre em Recife

Dois homens foram presos em flagrante na noite de quarta-feira, 3, acusados de assaltar um padre, cujo nome não foi divulgado, no bairro da Imbiribeira, em Recife. De acordo com a polícia, Jader Manoel dos Santos, de 18 anos, e George Costa dos Santos, também de 18 anos, abordaram o religioso com um pedaço de cano de PVC enrolado com borracha para fazer parecer uma espingarda calibre 12. Os criminosos chegaram a roubar o celular do padre, mas acabaram sendo presos e o aparelho recuperado. Um terceiro acusado de envolvimento no assalto conseguiu fugir. A ocorrência foi registrada no Distrito Policial de Boa Viagem. Os dois acusados foram levados esta manhã para o Centro de Triagem de Abreu e Lima.