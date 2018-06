Polícia prende em Cotia (SP) ladrões de fios de cobre Três integrantes de uma quadrilha de assaltantes foram presos às 19 horas de quinta-feira, acusados de participar, na noite da última terça-feira, de um roubo em uma das instalações da Construtora Ferreira Guedes, na cidade de Cotia, na Grande São Paulo. Eles roubaram uma tonelada de fios de cobre, máquinas de cortar asfalto e britadeiras da construtora. Uma quarta pessoa, o dono da casa onde o trio foi detido, localizada na altura do nº 03 da Avenida das Nascentes, no Parque Riso, também foi preso e acabou sendo autuado por receptação, pois permitiu que seu imóvel fosse usado para guardar parte do que foi levado da empresa. Após a prisão de 3 dos 6 assaltantes que realizaram o roubo, policiais militares da Força Tática do 33º Batalhão recuperaram o material roubado. Além disso, foram apreendidos uma Saveiro e um caminhão. Nem a Polícia Civil nem a Central de Operações da Polícia Militar, cuja base fica em Carapicuíba, forneceram mais dados.