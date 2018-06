Polícia prende em SP acusado de fornecer droga ao CV do Rio Agentes do Departamento de Investigações sobre Narcóticos (Denarc) prenderam na noite de segunda-feira, 31, o balconista Alexander Dinhill Duarte, de 34 anos, em Mongaguá, no litoral Sul de São Paulo sob a acusação de tráfico de drogas. Duarte, conhecido como Barriga, estava escondido na casa de um amigo. Há suspeitas de que Duarte morava à custa do tráfico em um apartamento tríplex, no Guarujá, além de possuir vários carros importados. Segundo os policiais, ele tem passagens por assalto, estelionato e por porte de armas. Na ficha criminal, aparece também como procurado pelo roubo de um carro. Segundo investigações, Duarte seria fornecedor de cocaína para o CV (Comando Vermelho), facção criminosa do Rio de Janeiro. O suspeito vinha sendo procurado desde a última sexta feira quando agentes do Denarc apreenderam no Guarujá 150 quilos de cocaína que seriam de responsabilidade de Duarte. Parte da droga seria enviada ao Comando Vermelho para ser distribuída em Botafogo.