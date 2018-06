Polícia prende esposa e filho do traficante Fernando Português

SÃO PAULO - A Polícia civil prendeu nesta terça-feira, 18, a esposa e o filho do traficante Fernando Português, acusado de ser um dos responsáveis pelo tráfico de drogas na comunidade do Fumacê, na zona oeste do Rio.

Cristiane Vieira Soares e Fernando Gomes Silva Filho foram presos em cumprimento a mandado de prisão pelos policiais da 33ª DP (Realengo), após investigação da distrital sobre tráfico de drogas e lavagem de dinheiro na comunidade do Fumacê.

Com o dinheiro proveniente do tráfico de entorpecente Cristiane teria adquirido o atual imóvel, onde reside, no bairro do Méier, zona norte do Rio, e um veículo.

Ainda segundo os agentes, durante o inquérito policial que investiga o tráfico de drogas na comunidade do Fumacê, foram obtidos sete mandados de prisão. Duas ordens judiciais foram cumpridas na segunda-feira, 17, contra pessoas que já estavam presas. Os policiais informaram que entre os foragidos estão Fernando Português e Márcio José Sabino Pereira, o "Matemático".