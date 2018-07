Polícia prende estelionatários em SP Policiais civis prenderam em flagrante quatro homens que fabricavam e emitiam cheques falsos na região dos Jardins, em São Paulo. Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública, uma denúncia anônima indicou o endereço onde eram feitas as falsificações. Os policiais foram até o flat localizado na Rua Ouro Branco, no Jardim Paulista, onde prenderam a quadrilha e encontraram o material usado na fabricação de cheques, bem como diversos talões montados e folhas de cheques roubadas. O caso foi registrado no 78º Distrito Policial dos Jardins.