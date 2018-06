Polícia prende ex-PM suspeito de assaltar bancos no RS

SÃO PAULO- A Polícia Civil prendeu nesta segunda-feira, 17, no município de Dois Irmãos, no Rio Grande do Sul, o ex-policial militar Vanderlei Grehs, de 50 anos, suspeito de integrar uma quadrilha que assaltava bancos no interior do estado.

A quadrilha que teria assaltado ao menos nove agências bancárias usava explosivos para ter acesso ao conteúdo dos cofres. Vanderlei foi preso às 13 horas, no momento em que chegava ao prédio onde mora, por agentes do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).

Ele estava em um veículo Ford Fusion com placas clonadas.Foragido da Justiça desde junho de 2008, Vanderlei era quem planejava os ataques, fazendo o levantamento dos locais e as rotas de fuga do grupo.

Ele tem passagens na polícia por roubo, tráfico de drogas, homicídios, entre outros crimes.

O preso foi levado ao Presídio de Alta Segurança de Charqueadas (Pasc). Três dos cinco integrantes da quadrilha estão presos e os outros dois já foram identificados.

Entre os presos está o especialista em explosivos, Ronaldo Mack, de 34 anos, foi preso no último dia 7 de maio, em Canoas.