Polícia prende garotas de programa por morte de idoso em SC

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

Duas garotas de programa foram presas na quinta-feira, 10, suspeitas pelo assassinato de Günther Friedrich Burkhardt, de 84 anos, no Balneário Camboriú, onde morava.

Segundo a Polícia, Edeniz Aparecida Laranjeira e Lucilene Aparecida Teixeira confessaram o crime. Burkhardt foi assassinado brutalmente no interior de seu apartamento, localizado na Avenida Brasil, no último dia 7.

De acordo com a Central de Investigações de Balneário Camboriú, o corpo do idoso apresentava sinais de tortura e de ter sido assassinado com requintes de crueldade.