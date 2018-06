Polícia prende 'Homem Aranha' em Florianópolis (SC)

SÃO PAULO - Marcelo Lemos, de 35 anos, conhecido como "Homem Aranha", foi preso por policiais da 4ª Delegacia de Polícia de Florianópolis, em Santa Catarina, na última sexta-feira, 4. O suspeito escalava prédios e casas altas, origem de seu apelido.

Segundo a polícia, Lemos vinha cometendo crimes na área continental de Florianópolis, como furtos e arrombamentos, mais precisamente na região dos Bairros Coqueiros, Itaguaçu, Bom Abrigo e Abraão.

Lemos foi preso na região do Morro da Caixa. No momento de sua abordagem, o suspeito reagiu à prisão, mas foi encaminhado para a 4ª DP da Capital e logo depois conduzido à Unidade Prisional do Bairro Estreito.