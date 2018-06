Polícia prende homem envolvido na morte de Tim Lopes

A Polícia Civil de Alagoas anunciou nesta sexta-feira, 5, que prendeu Josias Teles, conhecido como Josias Cinquenta, que confessou envolvimento na morte do jornalista Tim Lopes. A prisão aconteceu na quarta-feira, 3, já que o rapaz estava em Alagoas, onde seus familiares moram. Notícias sobre o caso Tim Lopes Josias estava na cidade desde agosto de 2006. Segundo a polícia, ele confessou o crime e, em depoimento, contou detalhes da sua participação no assassinato. O rapaz foi detido no bairro Trapiche da Barra, em Maceió, pelos policiais do Tático Integrado de Grupamentos Especiais (Tigre), grupamento de elite da polícia civil. O jornalista Tim Lopes foi capturado, morto e torturado em 2002, quando fazia uma reportagem em uma favela do Rio de Janeiro.