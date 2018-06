Polícia prende homem que ateou fogo em adolescente no Rio

Agentes da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV) do Rio prenderam Leandro Carlos Amaral dos Santos, de 27 anos, acusado de atear fogo na namorada, de 17 anos. Ele foi indiciado por tentativa de homicídio qualificado. O crime aconteceu em fevereiro deste ano, na Pavuna, zona norte carioca. Leandro jogou álcool no corpo da menor e depois ateou fogo. A vítima está internada no Hospital do Andaraí desde o crime.