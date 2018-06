Polícia prende homem que deu oito tiros na ex-mulher Apresentando uma marca de tiro na orelha direita, o lavrador José Ferreira Bastos, de 41 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira, 16, na cidade de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Acusado de atirar oito vezes na ex-mulher, na última sexta, 10, na cidade de Montes Claros, no norte de Minas, o lavrador estava escondido na casa de um irmão, no bairro Jardim Alterosa. Segundo a polícia, Bastos, que já respondia por outra tentativa de homicídio, disse ter atirado em legítima defesa. O crime pode ter sido motivado por ciúmes. O lavrador foi levado para a Delegacia de Homicídios de Betim. Porém, deve ser transferido ainda nesta quinta para o norte de Minas, onde a polícia dará continuidade à investigação. Apesar de o lavrador dizer que agiu em legítima defesa, a polícia apresenta outra versão para o ocorrido. "Ele disse que a mulher atirou primeiro. Porém, a polícia de Montes Claros diz que essa versão é mentirosa. Na verdade, ele teria inclusive recarregado a arma na tentativa de matar a ex-mulher", explicou o delegado João Bosco Rodrigues Silva, ressaltando que o lavrador teria invadido a casa onde a ex-mulher mora com a família. Apesar de ter recebido oito tiros, Patrícia Pereira Gonçalves, de 21 anos, que viveu três anos com o lavrador, com o qual tem uma filha de um ano, sobreviveu. Dos oito tiros, seis atingiram sua cabeça, um a mão esquerda e o outro, o ombro. Ao ouvirem os tiros, os vizinhos chamaram a polícia. Patrícia foi levada para o Pronto Socorro de Montes Claros, onde uma radiografia constatou várias balas alojadas na cabeça. Porém, como nenhum disparo havia atingido o cérebro, a mulher recebeu alta no mesmo dia. A bala do ombro só foi descoberta num exame de corpo de delito, realizado na última segunda. Até agora, apenas uma bala foi retirada da cabeça de Patrícia. Uma nova cirurgia para tentar retirar as balas está marcada para esta quinta.