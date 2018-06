Polícia prende homem que matou jovem de 17 anos

A Polícia Civil de São Carlos, região de Ribeirão Preto, prendeu, no final da noite de ontem (22), um homem de 27 anos, suspeito de assassinar a adolescente Daiane Maria Camargo Teodoro, de 17 anos, no último dia 7.

Ele confessou e deu detalhes do crime e informou que conheceu a vítima, uma estudante, pela internet. O crime aconteceu na Vila Isabel.

O autor, que já tem passagens policiais por alguns delitos, foi identificado na sexta-feira (21) pelo serviço de mensagens instantâneas (MSN). Ele será interrogado nesta segunda-feira e sua amostra de sangue deverá ser coletada para comparação com o material genético encontrado na cena do crime.

Daiane trabalhava como babá do sobrinho de nove meses, que nada sofreu. Ela foi encontrada morta pelo irmão, amarrada com fios de cobre, amordaçada e com corte no pescoço.