Polícia prende homem suspeito de abusar de 19 crianças no Ceará

SÃO PAULO - A Polícia Civil do Ceará prendeu nesta terça-feira, 23, em Juazeiro do Norte, em Fortaleza, um homem suspeito de abusar sexualmente de ao menos 19 crianças, com idades entre 5 e 12 anos.

O agricultor Francisco de Assis Alves, de 56 anos, utilizava uma bicicleta para conseguir a confiança dos menores. O homem, que segundo a polícia era evangélico e tinha uma barraca de pastel na cidade, usava remédios psicotrópicos para dopar as crianças. Os abusos teriam sido realizados nas cidades de Pindoretama e Juazeiro do Norte.

Após o fato se tornar público, a casa de Francisco foi completamente destruída pela população. Além do medicamento, a polícia encontrou no local peças íntimas infantis e um livro de magia negra. A investigação começou após denúncias de parentes das vítimas.

De acordo com a Polícia Civil, o homem confessou os abusos durante o depoimento desta quarta-feira, 24. Ainda segundo a Polícia, o homem foi transferido para a Delegacia de Capturas de Fortaleza. Ele deve ser encaminhado agora para algum presídio da cidade.