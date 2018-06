Polícia prende irmão de Uê A polícia prendeu na noite desta segunda-feira Egnaldo Pinto de Medeiros, irmão do traficante Ernaldo Pinto de Medeiros, o Uê, preso em Bangu 1. Ele foi detido por agentes da Divisão de Capturas da Polinter no Morro do Adeus, em Ramos, zona norte do Rio de Janeiro. Egnaldo, que é paraplégico há 13 anos, desde que levou um tiro na coluna, tem contra si mandado de prisão por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ele foi levado para a sede da Polinter, na zona portuária, mas o delegado Jader Amaral, titular da unidade, quer que ele seja transferido para o Hospital Penitenciário.