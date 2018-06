Polícia prende líder do PCC suspeito de liderar ataques A polícia prendeu nesta quinta-feira Manoel Julio Neto, o Santista, um dos principais líderes do Primeiro Comando da Capital (PCC). Em liberdade, o acusado era apontado como o responsável por arregimentar novos integrantes para a facção criminosa. Santista, de 42 anos, é suspeito ainda de liderar ataques à polícia em 2006 e de gerenciar parte do tráfico de drogas na Baixada Santista dominado pela organização criminosa. O acusado foi surpreendidos pelos policiais morando em um sobrado na Rua Luisa Carioba, na Grajaú, na zona sul de São Paulo. O imóvel, em uma rua de terra, ainda está em construção. "A mudança dele chegou há uma semana e ele há alguns dias", afirmou o tenente-coronel Abaré Vaz de Lima, comandante do 27º Batalhão da Polícia Militar. Os homens do batalhão contaram com a ajuda do serviço de inteligência da PM. Depois de localizada a casa, a inteligência informou o 27º Batalhão. Santista foi apanhado quando saía às 12 horas de casa. Não ofereceu resistência. Os policiais revistaram o sobrado, mas não encontraram armas ou drogas. O líder do PCC foi levado para o Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic), onde ele devia ser interrogado. Segundo o delegado Ruy Ferraz Fontes, do Deic, Santista era ligado a Reginaldo Teixeira dos Santos, o Funchal, um dos acusados de participar do assassinato do juiz-corregedor de Presidente Prudente Antônio Machado Dias. Em 30 de dezembro de 2006, Santista organizou um encontro com integrantes do PCC em Araçatuba com o objetivo de rearticular a facção criminosa. O grupo reuniu-se em um bar , onde seguiria para uma chácara na cidade. Ali seria feito uma cerimônia coletiva de batismo de novos integrantes do PCC. O grupo foi surpreendido pelas PM, que deteve 33 pessoas. Santista, no entanto, conseguiu fugir. "Nós suspeitamos que ele tenha ainda participação em ataques do ano passado", afirmou o delegado do Deic. Matéria atualizada às 22h06