Polícia prende maior fornecedor de drogas e armas do Comando Vermelho

RIO - A Polícia Civil do Rio prendeu Ricardo dos Santos Silva, de 38 anos, conhecido como Tubarão, na tarde dessa segunda-feira, 7. Ele era o maior fornecedor de drogas e armas do Comando Vermelho (CV) e foi preso em flagrante com uma pistola calibre 40, com numeração raspada.

Silva foi preso quando chegava a um imóvel alugado em um condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste da cidade. Segundo o delegado titular da 33ª Delegacia de Polícia (Realengo, zona oeste), Marcelo Martins, Tubarão trazia as drogas e as armas de Ponta Porã e Foz do Iguaçu, cidades do sul do País, e distribuía em favelas do Rio e da Baixada Fluminense, entre elas, a do Muquiço, em Guadalupe; Cidade Alta, em Cordovil; e Parque das Missões, em Duque de Caxias.

Silva já havia sido preso em 2009 no Paraguai, pela extinta Delegacia de Repressão as Armas e Explosivos (DRAE). Contra ele havia dois mandados de prisão por tráfico, mas as ordens judiciais foram recolhidas pela Justiça. Tubarão foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de uso restrito.

Mangustão. Nesta segunda-feira, 7, também foi preso Sidnei da Silva Araújo, de 42 anos, conhecido como Mangustão, foi preso por policiais da 6ª Delegacia de Polícia (Cidade Nova, no centro). Ele é apontado como o maior distribuidor de armas e drogas das favelas Nova Holanda e Parque União, no Complexo da Maré, controladas pela facção Comando Vermelho (CV).

Araújo transportava drogas do Paraguai para as favelas da Maré e estava foragido da Justiça desde fevereiro de 2012. De acordo com as investigações da Polícia Civil, ele era dono de uma fazenda de haxixe no país latino-americano. Mangustão foi encontrado na favela do Jacarezinho, no subúrbio carioca, que possui uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP). Quando foi preso, Araújo usava documento falso, de acordo com o delegado titular da 6ª DP, Antenor Lopes. Para o delegado, a prisão do traficante é um duro golpe no CV e contribui com o processo de pacificação na área.

Apontado como membro do tráfico de drogas que atuava no Complexo do Alemão, zona norte do Rio, Vanderson de Matos, de 24 anos, foi preso na manhã desta terça-feira, 8, em Cabo Frio, na Região dos Lagos fluminense. Ele estava foragido após ser condenado a cinco anos de reclusão por tráfico de drogas e foi capturado por policiais da 79ª Delegacia de Polícia (Jurujuba). Em 2010, Matos foi preso em flagrante, em uma casa em Bonsucesso onde foram apreendidos cocaína, maconha e haxixe.