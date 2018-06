Polícia prende mais três por sequestro de italiana no interior do Rio

Rio - Policiais da Divisão Antissequestro (DAS) prenderam três criminosos que participaram do sequestro de uma adolescente italiana de 15 anos em Cabo Frio, na Região dos Lagos, em março deste ano. Alvaro de Jesus Batista, Peterson da Silva Inácio Rosa e Ronald Carlos Pereira de Jesus Torres foram presos nesta quinta-feira, 15.

Edson de Souza e Osmar Elias Barbosa que também participaram do sequestro, morreram durante o resgate. Outros três responsáveis pelo crime também já foram presos.

Memória. A adolescente foi libertada na madrugada de 19 de março, após passar três dias em cativeiro. Na época do sequestro, ela passava uma temporada no Brasil com o pai, o empresário do ramo imobiliário Ettore Castelluzzo, que vive há seis anos no País.

Pai e filha foram sequestrados quando chegavam à casa da família, em Arraial do Cabo, cidade vizinha a Cabo Frio. Castelluzzo foi libertado para providenciar o valor do resgate. Dois dias depois, os criminosos entraram em contato com o empresário e os policiais conseguiram rastrear a ligação. A adolescente foi encontrada presa a correntes, no porão de uma casa.