Polícia prende mais um suspeito de invadir favela no Rio

A polícia prendeu no domingo mais um suspeito de participar da invasão ao Morro dos Macacos, em Vila Isabel, zona norte do Rio, no último dia 17. Fábio Luiz Gonçalves dos Santos, conhecido "Binho da Matriz", foi detido no Meier, nas imediações do Morro da Matriz. De acordo com a Polícia Militar (PM), com o suspeito foi apreendido uma arma calibre 9 mm. Ele foi levado para a 23ª Delegacia de Polícia (DP).

A guerra pelo controle do tráfico de drogas se intensificou quando criminosos da facção Comando Vermelho tentaram invadir o Morro dos Macacos, também localizado na zona norte da cidade, controlado pela quadrilha Amigos dos Amigos. Um helicóptero da PM foi derrubado pelos bandidos, matando três policiais. Desde o dia 17, os confrontos na cidade já deixaram mais de 40 mortos.