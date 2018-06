Polícia prende motorista de ambulância transportando maconha

Transportando nove pacientes, entre eles uma idosa cadeirante e crianças deficientes em uma ambulância, o motorista João Ramão Lopes, 47 anos, foi preso nesta sexta-feira, 10, com 41 quilos de maconha prensada, atrás do banco do veículo. Lopes é funcionário da Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia (MS), na divisa com o Paraguai. Os passageiros da ambulância estavam sendo transportados para hospitais de Campo Grande. Segundo nota da Polícia Federal, as ambulâncias daquela prefeitura estão sob suspeitas desde ontem, quando outro motorista, Clamério Neves Holsbach, 42 anos, foi assassinado quando dormia. A cidade de Coronel Sapucaia é separada de Capitán Bado, onde existem as maiores plantações de maconha no Paraguai, apenas por uma avenida Luiz Fernando Costa, o Fernandinho Beira-Mar, tinha uma lista com 54 nomes de pessoas residentes em Coronel Sapucaia, que foi apreendida pela Polícia Federal.