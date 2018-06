Polícia prende no interior de SP ?Cicone?, o rei das fugas A Polícia Civil de São José do Rio Preto, a 440 quilômetros de SP, recapturou na terça-feira, 30, Marcos Roberto Cicone, 35 anos, o Cicone, conhecido pelas tentativas de fugas espetaculares das prisões por onde passou. Numa delas, escapou escondido dentro de uma caixa de TV do antigo Cadeião de Rio Preto. Em outras, escapou da penitenciária de Brasília (DF) disfarçado de agente penitenciário. Cicone é apontado com um dos líderes do Primeiro Comando da Capital (PCC) na região e condenado a mais de 80 anos de cadeia por tráfico, homicídio e roubos.