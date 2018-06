Polícia prende no PR fornecedores de armas para traficante do Rio

SÃO PAULO - A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu no Paraná dois dos principais e maiores fornecedores de armas do traficante Antônio Francisco Bonfim Lopes, conhecido como Nem, da Rocinha. A quadrilha foi monitorada por policiais civis do Rio e surpreendida quando o homem de confiança do traficante estava no Paraná comprando novos armamentos para a favela.

De acordo com a polícia, conversas telefônicas mostram como o negócio era feito para não chamar atenção da polícia, que conseguiu descobrir quais cidades os traficantes estão utilizando para trazer o armamento para o Rio. O caso foi encaminhado ao 5º Departamento de Polícia.