Polícia prende no Rio traficante procurado pela Justiça italiana

A Polícia Federal prendeu nesta terça-feira, 2, no Aeroporto Internacional do Rio, o argentino Alfredo Nicodemo di Maria, de 48 anos, cumprindo mandado de prisão expedido pelo Supremo Tribunal Federal a pedido da justiça italiana. Di Maria é procurado por tráfico de drogas em Roma, e foi localizado pela Interpol do Brasil, em agosto. Ele morava na favela da Rocinha, na zona sul. A PF preparava operação com 25 homens para prendê-lo, mas foi localizá-lo quando tentava sair do País.