Polícia prende `número 1´ do PCC na zona leste de SP Policiais da Rota prenderam no início da madrugada desta sexta-feira, 13, Marcelo da Mata, considerado o "número 1" do Primeiro Comando da Capital (PCC) na zona leste de São Paulo, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP). Conhecido como "da mata", ele é foragido da polícia e tem antecedentes criminais por porte ilegal de armas e homicídio foi detido. A prisão aconteceu por volta da meia-noite, após denúncia anônima, de que uma suposta reunião organizada por integrantes da facção criminosa estaria acontecendo em um clube na Vila Formosa. Segundo o denunciante, a reunião era para realização de um torneio de futebol entre integrantes da facção. No local foram encontradas 60 pessoas, todas foram fiscalizadas e 17 delas foram encaminhadas ao 51º Distrito Policial para verificação de antecedentes criminais e legitimação da para comprovação das identificações fornecidas. Após as pesquisas, 16 pessoas foram liberadas por não existirem indícios criminais que justificassem a permanência no distrito.