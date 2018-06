Polícia prende português acusado de abusar de criança de 5 anos

RIO - Policiais da Delegacia da Criança e do Adolescente (DCAV) prenderam, na manhã desta quarta-feira, 5, na Ilha do Governador, zona norte do Rio, o motorista português Carlos Inácio Coentro Portela, de 51 anos, acusado de abusar sexualmente de uma criança de 5 anos. A prisão foi feita em cumprimento ao mandado de prisão temporária de 30 dias, expedida pela 32ª Vara Criminal da Capital, pelo crime de estupro de vulnerável.

Segundo as informações iniciais, Portela era motorista de transporte escolar e levava a criança para a escola em 2013. Ele usava um Gol 2010, onde o crime era praticado. Segundo os policiais, o carro não era apropriado para o transporte escolar, e não tinha autorização do Detran. Portela trabalhava como motorista de condução escolar de várias escolas da Ilha do Governador.

Os agentes da DCAV vão contatar a Polícia Federal para esclarecer se o português está em situação regular no Brasil e esclarecer se há alguma anotação criminal contra ele na Europa. Caso seja condenado por estupro de vulnerável, Portela poderá pegar uma pena de reclusão de 8 a 15 anos.