Polícia prende quadrilha com armas, drogas e dinheiro Policiais civis de Cotia, região oeste da Grande São Paulo, prenderam, no início da noite desta segunda-feira, uma quadrilha de traficantes. Com os homens foram apreendidas armas, drogas e dinheiro. Após um mês de investigações, os policiais chegaram até a chácara, na Avenida das Cruzadas, no bairro Paisagem Casa Grande. Apesar de estarem armados, os criminosos não reagiram e entregaram duas metralhadoras, duas pistolas, um revólver e uma carabina calibre 12. Apenas um deles, identificado como dono da chácara e líder do bando, tentou fugir, pulando o muro, mas acabou detido. R.G.S., de 39 anos, disse que era "DJ" e promovia festas de rap, nas quais a polícia acredita que eram comercializadas as drogas. Foram presos também J.P.S., 52 anos, A.S.M., 31 anos, e M.F.S., 37 anos, este último já com passagem por tráfico de drogas. Na chácara, havia oito tabletes de cocaína, com cerca de um quilo cada, e 990 papelotes da mesma droga, 25 quilos de crack, balanças de precisão, fogões industriais, maçaricos e material utilizado para o preparo e embalagem dos entorpecentes, além de R$ 17 mil em dinheiro. O bando foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte de armas e formação de quadrilha.