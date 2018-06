Polícia prende quadrilha com R$ 34 mil em ação contra o tráfico em SC

SÃO PAULO - A Polícia Civil prendeu 12 pessoas suspeitas de tráfico de drogas em Santa Catarina durante a Operação Exupéry. A ação teve início há cinco meses, mas o balanço só foi divulgado nesta segunda-feira, 12. Também foram recuperados vários objetos de furto e roubo, apreendido drogas, uma pistola 9mm, R$ 34 mil, quatro automóveis e uma motocicleta.

A operação, envolvendo 60 policiais civis, terminou na última sexta-feira, 9, com 12 prisões, sendo dois presos em flagrante em agosto, sete presos por mandado de prisão temporária e mais dois em flagrante na sexta-feira, e um preso em flagrante em Rio do Sul.

A investigação começou a levantar informações sobre um grupo formado que vendia drogas na Servidão Beira Rio. Durante o período de monitoramento de dois suspeitos foram feitas três apreensões.

Foram identificados vários distribuidores de drogas e, além do crime de tráfico, os envolvidos do grupo têm participação em vários roubos e furtos em Florianópolis, principalmente, arrombamentos de veículos na praia do Riozinho.