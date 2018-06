Polícia prende quadrilha de clonadores de celulares A Polícia do Paraná desmantelou uma quadrilha internacional responsável pela clonagem de mais de 200 mil telefones celulares no Brasil. Na cidade de Campinas, interior de São Paulo, a polícia paranaense prendeu o chefe da quadrilha, Willian Wadith Zakhour, de 47 anos; Mariana Ferreira Cardoso da Silva, de 25 que seria amante de Willian; seu irmão Abrahão Correia da Silva Filho, de 32; Rosa Soares de Oliveira Gomes; e o vietnamita Tran Van Quang, de 46 anos. Após denúncia, há três meses, da operadora de telefonia celular Tim Sul, a polícia deu início às investigações sobre a suspeita de uma série de clonagens nos Estados do Paraná e Santa Catarina. A investigação levou os policiais a seis endereços na cidade de Campinas, onde funcionavam as centrais telefônicas para a clonagem dos aparelhos. Lá a polícia encontrou centrais telefônicas que operam com equipamentos de última geração em informática, como notebooks e computadores, ligados a uma instalação de linhas telefônicas fixas. Ainda foram encontrados "radares", que instalados próximos a aeroportos captam até dez mil números de telefones dos sistemas TDMA e CDMA e permitem o posterior uso das linhas pela quadrilha. Os policiais apreenderam também agendas telefônicas, que mostram relações entre Willian Zakhour e pessoas dos EUA, Argentina, Bolívia, países do antigo bloco socialista, tais como Polônia, Rússia e Cazaquistão, além dos países árabes, entre eles o Líbano e Kwait.