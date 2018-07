Polícia prende quadrilha internacional de tráfico Agentes da 3ª Divisão de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) prenderam duas brasileiras e dois libaneses acusados de tráfico internacional de drogas, em São Paulo. A quadrilha foi desmantelada depois que a comerciante Selma Aparecida de Melo, de 44 anos, foi flagrada na última sexta-feira no Aeroporto Internacional de São Paulo tentando embarcar para Madri, com dois quilos de cocaína escondidos dentro dos puxadores das malas. O vôo ainda faria conexão em Berlim. Em seu depoimento, Selma contou à polícia que foi agenciada pela também comerciante Lucimara de Souza, de 42 anos. A traficante, que havia levado Selma até o aeroporto, foi presa no mesmo dia. As duas disseram à polícia que trabalhavam para dois libaneses: Mohamed Ali Jaber, de 34 anos, e o primo dele, Nasse Mourad, de 35 anos, morador de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Quando interrogado, Mohamed negou envolvimento com o tráfico, mas apontou o endereço de um estacionamento, na Avenida Paulista, onde estaria um Kadett com 20 quilos de cocaína escondidos no porta-malas. A polícia foi até o local e apreendeu a droga. Hoje os quatro traficantes serão apresentados à imprensa na sede do Departamento de Investigações Sobre Narcóticos (Denarc).