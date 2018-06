Polícia prende quadrilha liderada por mulher que roubava carros-fortes

CAMPINAS - Uma quadrilha especializada em ações de roubo a carros-fortes no Estado de São Paulo foi presa nesta quarta-feira, 25, em Campinas, interior de São Paulo. O grupo, liderado pela mulher de um detento, planejava uma ação em Itatiba, quando foi preso por policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).

Foram detidos oito criminosos (cinco homens e três mulheres) nas cidades de Campinas e Sumaré. A suposta líder do grupo foi detida em Presidente Epitácio. Com eles foram encontrados um fuzil AK-47, uma metralhadora, uma pistola .40, um revólver calibre 38, coletes à prova de balas e roupas de uma empresa de transporte de valores.

Pelo menos seis ações de roubo a carros-fortes realizadas desde o ano passado são atribuídas à quadrilha, que agia sempre com violência, segundo o delegado da 2ª Divecar, Alberto Pereira Matheus Júnior. "Eles atiraram em três policiais militares com fuzil", afirmou.

Em duas ações da quadrilha monitoradas por câmeras de segurança, o grupo atirou contra policiais militares e guardas municipais. A última foi no dia 5 de setembro, quando os criminosos fariam um roubo em Mogi Guaçu e foram seguidos por uma viatura da Guarda Municipal.

Uma das câmeras de segurança flagrou o momento em que o carro em que a quadrilha fugia para, três dos assaltantes descem e disparam contra a guarda. Ninguém ficou ferido. Os homens que atiraram contra a viatura da GM já foram identificados entre os presos.

Em outra ação em Araras, no dia 4 de abril, o grupo parou dois carros-fortes na rodovia Anhanguera, atirando com fuzil e depois explodiu os cofres. A Polícia Militar Rodoviária foi recebida a tiros. O grupo fugiu com R$ 7 milhões.

Segundo as investigações do Deic, uma nova ação aconteceria nesta quarta-feira em Itatiba e estava sendo organizada de dentro do presídio de segurança máxima de Presidente Bernardes.

Líder. Uma mulher, que não teve o nome divulgado, foi presa em Presidente Epitácio. Ela é apontada como líder do bando. "Ela tem poder de vida e morte dentro da quadrilha", disse o delegado Matheus Júnior. Seu marido seria detendo do presídio e repassava as ordens para a mulher. Outros quatro criminosos estão sendo procurados.

Em Sumaré, a polícia prendeu a assistente administrativa R.M.S.P, de 24 anos, e a auxiliar P.C.S., de 24 anos. Na casa da primeira foi localizado o fuzil AK 47. Na cidade, foram detidos também o corretor de imóveis E.M., de 39 anos, o ajudante E.R.S., de 25 anos, e o soldador M.D.Z., de 23 (na casa dele foi localizada uma metralhadora mini-Uzi 9mm e a pistola .40).

Em Campinas, os policiais prenderam o pintor A.B.A.A., de 23 anos, e o ajudante de eletricista M.P.S., de 19 anos. Nas casas deles foram localizados os coletes e o revólver, respectivamente.