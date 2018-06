Polícia prende quadrilha que falsificava CNHs em Alagoas

Em Alagoas, a polícia prendeu uma quadrilha que falsificava carteira de habilitação. De acordo com a TV Globo, as nove pessoas presas em Maceió e em Arapiraca são acusadas de participar de um esquema para emitir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsas. Entre os presos estão um servidor do Departamento de Trânsito (Detran), um dono de auto-escola, um funcionário de uma empresa de informática e parentes de um ex-prefeito do interior do Estado que foi preso em São Paulo com uma carteira de motorista falsificada. Os acusados responderão por formação de quadrilha e fraude na emissão de documentos e podem pegar até 10 anos de prisão.