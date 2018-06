Polícia prende quatro com 27 quilos de cocaína, no Pará

Quatro pessoas foram presas na noite desta quarta-feira, 02, com um total de 27,6 quilos de pasta base de cocaína, em Santarém, no Pará. A ação foi resultado de uma investigação de policiais federais da Superintendência Regional e da Delegacia de Santarém. Segundo a PF, 9 quilos da droga estavam em poder de P.A.A., que foi preso na rodoviária da cidade. Os outros 19,6 quilos da cocaína estavam com o colombiano P.S.; com V.F.O.; e com o índio da tribo Kokamas, A.C.I. Eles estavam no porto de Santarém se preparando para embarcar para Belém.