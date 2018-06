Polícia prende segurança de traficante no Rio

A polícia civil do Rio de Janeiro prendeu na manhã desta quarta-feira, 30, Tiago Cristiano Matias Dias, de 21 anos, acusado de ser segurança pessoal do traficante conhecido como "Coelho". De acordo com a polícia, Coelho, que com seu comparsa Rogério Rios Mosqueira, conhecido como Rupinol, controlam a venda de entorpecentes no Morro do São Carlos. Tiago foi localizado por policiais da 6ª DP, de Cidade Nova, em Japeri, Baixada Fluminense, onde estava escondido.