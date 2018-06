Polícia prende seis empresários em três Estados em ação contra narcotráfico

SÃO PAULO - Seis empresários do ramo da construção civil foram presos nesta quarta-feira, 18, em Brasília, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e São Paulo, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no Rio de Janeiro. As prisões foram durante a "Operação sem Fronteiras."

Segundo a Polícia Civil fluminense, o grupo financiava o tráfico de drogas para as quadrilhas que dominam as favelas de Manguinhos e Jacarezinho, na Zona Norte. Trinta traficantes que atuam na região foram identificados e estão com a prisão decretada pela Justiça.

A ação foi desencadeada a partir de investigações da 21ª Delegacia de Polícia, em Bonsucesso. Um dos presos será encaminhado para o Paraguai, onde existe um mandado de prisão expedido contra ele.