Polícia prende seqüestradores de Renata Covas Agentes da Delegacia Anti-Seqüestro (DAS) prenderam seis homens acusados de seqüestrar há cerca de duas semanas Renata Covas, ex-nora do ex-governador de São Paulo Mário Covas, morto em 2001. Segundo a vítima, os seqüestradores nada sabiam sobre o seu parentesco com o governador. Ela foi rendida, perto de sua casa, no Itaim Bibi, na zona sul de São Paulo, e liberada depois de 24 horas de cativeiro. Os bandidos serão apresentados hoje à imprensa na sede da DAS, na avenida Higienopolis, 758, às 18 horas.