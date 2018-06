Polícia prende seqüestradores e liberta vítimas em SP A polícia de São Paulo libertou no final da manhã de hoje o supervisor de um shopping center da cidade seqüestrado há três dias na região do Morumbi. Os policiais descobriram o cativeiro em uma favela no bairro Peri Alto, na zona norte da cidade, e acabaram desmontando uma quadrilha responsável por vários seqüestros. Um seqüestrador foi morto e quatro foram presos. Na confusão, mais duas mulheres vítimas do grupo conseguiram fugir de um outro cativeiro. A quadrilha agiu de forma muito parecida em todos os casos. Eles pegavam as vítimas para extorquir as famílias. Os telefonemas foram rastreados e a Delegacia Anti-seqüestros chegou aos irmão Alexandre e Fabiano dos Anjos Silva, que foram presos. Eles foram reconhecidos como responsáveis por pelo menos outros dois seqüestros na capital.