Policia prende sete suspeitos de roubo e desvio de cargas no Paraná

SÃO PAULO - Policiais da Delegacia de Estelionato e Desvio de Cargas (DEDC) recuperaram cargas roubadas de alimentos e de polietileno, avaliadas em R$ 500 mil, e prenderam sete suspeitos de integrar duas quadrilhas, em Curitiba, no Paraná. Um dos bandos é suspeito de roubar cargas e o outro de desviar mercadorias. A operação foi realizada na sexta-feira e no sábado.

Na última quinta-feira, a carga de polietileno foi roubada por homens armados em São José dos Pinhais. No dia seguinte, um homem de 29 e outro de 48 anos foram presos pelo crime. Todo produto roubado foi recuperado. As prisões ocorreram na Fazenda Rio Grande, Região Metropolitana de Curitiba.

No sábado, suspeitos de outro crime foram presos pelos policiais da DEDC. Após receber denúncias do 11º Distrito Policial sobre funcionários da empresa que estariam desviando mercadorias, policiais começaram a monitorar o caminhão de entregas, dirigido por um homem de 28 anos. De acordo com as investigações, o suspeito, antes de entregar a mercadoria ao estabelecimento determinado pela empresa, passava por várias outros, vendendo mercadorias por conta própria.

Durante a ação, os policiais recuperaram mercadorias e prenderam quatro suspeitos de receptar as mercadorias. Todos os suspeitos serão encaminhados para o Centro de Triagem II, em Piraquara. As investigações continuam para encontrar outros envolvidos em desvios de cargas.