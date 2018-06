Polícia prende suspeito de matar dois aposentados em SP A polícia de Ituverava, na região de Ribeirão Preto (SP), prendeu ontem Luiz Antonio Gonçalves, de 36 anos, suspeito de assassinar os aposentados José Domingos de Souza, de 76 anos, e Orlando Jacinto, de 68. Os corpos dos aposentados, que moravam sozinhos, foram encontrados no sábado por parentes. A polícia encontrou o terno de uma das vítimas na casa do suspeito. Gonçalves foi detido na casa da irmã, em Franca, e confessou a autoria dos crimes, alegando que estava embriagado. Ele matou Souza com golpes de machado na quarta-feira e Jacinto com uma machadinha, no dia seguinte. A polícia investiga se existe outra pessoa envolvida, que teria pedido a Gonçalves que fizesse a cobrança de dívidas dos aposentados.