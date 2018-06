Polícia prende suspeito de roubar bancos em Minas Gerais A Polícia Federal prendeu no domingo, 25, em Aparecida de Goiânia, Goiás, um suposto integrante da quadrilha que roubou bancos no interior de Minas Gerais no início do mês. Segundo informações do jornal Bom Dia Brasil, da TV Globo, o homem identificado como I.M.F. estava escondido na casa de uma mulher. Ela também foi detida, sob acusação de tráfico de drogas e favorecimento ao crime, por ter dado cobertura ao criminoso. Na casa dela, a polícia encontrou 140 gramas de cocaína. Em Bonfinópolis de Minas, Minas Gerais, o cerco aos bandidos completa nesta segunda-feira, 21 dias. Eles haviam feito quatro reféns após um assalto no dia 12, os quais foram libertados uma semana. Os investigadores acreditam que parte do grupo criminoso esteja em um matagal.