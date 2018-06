Polícia prende suspeitos de assaltar banco em Moema A polícia prendeu pelo menos dois suspeitos de participar do assalto ao banco Itaú, em Moema, na zona sul de São Paulo, na semana retrasada, quando durante troca de tiros, seis pessoas foram baleadas. Uma das pessoas atingidas no tiroteio foi Priscila Apriggio, de 13 anos, que ficou paraplégica. Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), dois suspeitos foram detidos nesta segunda-feira, 12. Eles prestariam depoimento na sede do Departamento de Investigações Contra o Crime Organizado (Deic), no começo da tarde desta terça-feira, 13. Apenas quando for concluído o interrogatório será notificado os nomes dos suspeitos e a confirmação da participação no crime. De acordo com informações do jornal SPTV, da TV Globo, os suspeitos teriam sido detidos em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Com eles, foram apreendidos um revólver, um capacete e uma blusa vermelha, usados no assalto. A polícia ainda não encontrou o fuzil usado no dia do assalto.