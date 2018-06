Polícia prende suspeitos de contrabandear abortivos A polícia de Mato Grosso investiga o contrabando e a venda ilegal do medicamento Cytotec, remédio para úlcera que é usado para provocar aborto. O esquema envolve policiais, balconistas de farmácias e taxistas que comercializavam o produto, cuja venda é proibida no Brasil. Cinco pessoas foram presas entre quarta e quinta-feira e outras cinco estão sendo investigadas. Foram presos a policial civil Jucélia Arruda Faria, o agente policial Salvador da Silva, os balconistas de drogaria, Airton Abreu Nascimento e Idalmo Alves de Souza e o taxista Aparecido Meira Santos. Com a quadrilha, foram apreendidos 206 comprimidos do abortivo. Cada comprimido era adquirido por R$ 2,60 e revendido a R$ 12,50. A venda era feita por telefone e a entrega, a domicílio, feita por taxistas. O balconista Idalmo é apontado pela polícia como o maior distribuidor do abortivo em Mato Grosso. Idalmo nega, mas admite a comercialização: "Eu pego esse remédio de uma pessoa chamada Ilton. Ele traz o medicamento do Paraguai para ser comercializado aqui", confessou Idalmo na Delegacia do Complexo do Coxipó. Ele afirmou ainda que desde o ano passado estava atuando na distribuição de remédios ilegais. Há suspeita de que o Cytotec vendido em Cuiabá esteja sendo contrabandeado da Itália, ou fabricado de forma clandestina. No Estado, somente três hospitais estão credenciados a fornecer o Cytotec. O grupo também comercializava Viagra e Pramil, produto similar ao Viagra, ambos trazidos do Paraguai.