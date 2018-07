Polícia prende traficante de ecstasy em SP Agentes do Departamento de Investigações sobre Narcóticos (Denarc) prenderam em flagrante o traficante Pan Augusto de Faria Le, de 25 anos, em uma chácara localizada no bairro de Caucaia do Alto, em Cotia, na Grande São Paulo. De acordo com a assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública, com o traficante foram apreendidos 15 comprimidos de ecstasy, 15 micropontos de LSD, um quilo de de maconha, haxixe e meio quilo de cocaína pura. Segundo apurou a polícia, Pan trabalhava como DJ em boites de São Paulo e comercializava mais de 20 mil comprimidos de ecstasy por mês, além de LSD, haxixe, skunk, xara, maconha e cocaína, na região de Vila Olímpia e Jardins, na zona Sul de São Paulo. O traficante já havia sido preso no ano passado junto de seu irmão Mar de Faria Le, por tráfico de drogas sintéticas, mas os dois foram soltos por decisão da Justiça. Em janeiro desse ano, Mar foi preso novamente e aguarda julgamento no Centro de Detenção Provisória do Belém, na zona Norte.