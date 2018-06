Polícia prende traficante que atuava na quadrilha de Menor P

RIO - O traficante Egnaldo Araújo Gomes, de 43 anos, foi preso nesta segunda-feira, 7, por policiais da 10ª Delegacia de Polícia (Botafogo, zona sul). Ele é apontado como integrante da quadrilha do traficante Marcelo Santos das Dores, conhecido como Menor P, preso em 26 de março pela Polícia Federal. Eles atuavam no Complexo da Maré, zona norte do Rio.

De acordo com a Delegacia de Combate às Drogas (DCOD), os criminosos compraram radiotransmissores criptografados, em São Paulo, para se comunicarem sem serem alcançados pela comunicação da Polícia.

Informações da Inteligência da Polícia Civil indicaram que os traficantes pretendiam fornecer a tecnologia para as comunidades da zona sul. Ainda segundo as investigações, Gomes e Danilo Avelino de Oliveira, que foi preso em 16 de julho de 2013, instalavam a tecnologia que trocava a frequência dos rádios dos traficantes.

Gomes era dono de uma lan house, na favela Baixa do Sapateiro, uma das 16 do complexo, onde realizava o serviço para a quadrilha. Contra ele foi expedido um mandado de prisão por associação para o tráfico. O acusado foi preso em casa, na Ilha do Governador, também na zona norte, após passar um período na casa de parentes no Nordeste.