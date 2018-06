Polícia prende traficantes internacionais de droga em SP A Polícia de São Paulo prendeu na noite de ontem três traficantes internacionais de droga, na zona leste da capital paulista. Agentes do Denarc vinham investigando há dias o nigeriano Nij Kosmas Tenga, que mantinha um esquema de ?mulas? para levar entorpecentes do Brasil para o exterior. Ele contratava pessoas de outros países que vinham a São Paulo com o pretexto de passear. Depois, mandava os estrangeiros de volta, praticamente no mesmo dia, levando o tóxico. O nigeriano contava com os serviços do motorista de táxi Nélson Borges, que apanhava a ?mula? nos Aeroportos de Cumbica e Congonhas, rodava pela cidade, entregava a droga e a deixava novamente no aeroporto. Ontem, foi a vez do metalúrgico espanhol desempregado Alberto José Jacy Anton se aventurar em São Paulo. Ele receberia cerca de US$ 2 mil para levar um quilo de cocaína para a Espanha, mas o esquema foi desmantelado pela polícia. Depois de ser apanhado pelo motorista de táxi em Cumbica e realizar um passeio pela cidade, os dois foram detidos por agentes do Denarc nas proximidades da sede do Corinthians, na região do Tatuapé, e juntamente com o nigeriano, autuados em flagrante por tráfico internacional de drogas.