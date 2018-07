Polícia prende traficantes no interior de SP A sul-matogrossense e traficante Maria de Lourdes, de 22 anos, nascida em Corumbá, foi detida na tarde de ontem por policiais rodoviários estaduais no interior de um ônibus da Viação São Luiz, que havia saído de Cáceres (MT) e seguia para Araçatuba, interior paulista. Já em Araçatuba, na Rodovia Marechal Rondon (SP-300) em uma blitz, policiais entraram no ônibus e, cientes de que um dos passageiros, uma mulher, transportava droga, pois haviam recebido denúncia anônima, detiveram Maria, que acabou sendo flagrada com 40 cápsulas de cocaína escondidas no estômago durante raio-X feito no hospital da região. Ela foi encaminhada à Delegacia de Araçatuba e indiciada por tráfico de drogas. No final da tarde de ontem, na mesma rodovia, na altura do km 631, em Andradina (SP), policiais rodoviários resolveram parar um ônibus da empresa Reunidas. Ao revistarem os passageiros, verificaram que César da Silva Costa escondia sob as roupas cerca de 1,5 quilo de maconha. O rapaz acabou preso e indiciado na delegacia da cidade por tráfico de drogas.