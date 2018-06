Polícia prende três por tráfico de drogas na Grande Vitória

Dois adolescentes de 14 e 17 anos e um homem foram detidos nesta terça-feira, 15, no bairro de Jacaraípe, em Serra, na Grande Vitória (ES), acusados de envolvimento com tráfico de drogas. Segundo informações da polícia, os três foram detidos durante operação de agentes da Divisão de Repressão aos Crimes contra o Patrimônio, que investigavam assaltos na região. Além de participar do tráfico de drogas, o rapaz de 14 anos confessou ter cometido 13 assassinatos. O depoimento dele deve durar todo o dia, segundo o delegado Danilo Baiense, que acredita que o número de mortes aumente durante a oitiva. O adolescente disse ainda que gerenciava bocas-de-fumo há cerca de dois anos com quatro traficantes que foram presos nesta segunda-feira, 14, durante uma operação da polícia militar, quando também foram apreendidas uma pistola 45 e dois revólveres. O outro adolescente, de 17 anos, também deve ser ouvido nesta quarta-feira. O outro detento, segundo o delegado, era fugitivo e apresentava 18 passagens pela polícia. Na casa onde os jovens foram detidos, a polícia encontrou munições de pistolas calibres 45 milímetros e 9 milímetros. De acordo com os policiais, os presos fazem parte da quadrilha de um traficante que estaria escondido no Paraguai e de lá estaria coordenando a ação criminosa.