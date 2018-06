Polícia prende vereador suspeito de mandar matar prefeito no interior de MG

SÃO PAULO - A Polícia Civil prendeu no último sábado, 29, três suspeitos de participar do assassinato do prefeito de São Sebastião do Maranhão, em Minas Gerais, Gildeci Gomes Sampaio. O crime aconteceu no dia 13 de outubro do ano passado.

O vereador Geraldo Nascimento Santos foi preso dentro da casa de um amigo em São Sebastião. Ele é suspeito de ter sido o mandante do assassinato.

Entre os outros dois presos está o tio de Geraldo, João Evangelista dos Santos, e William Kennedy Lisboa. Eles foram localizados pela polícia em um sítio no município de Coluna e em Nova Serrana, respectivamente.

Os três estão no Centro de Remanejamento do Sistema Prisional de Belo Horizonte (CERESP-BH).

CRIME

Gildeci foi morto dentro de sua casa. Ele conversava sobre negócios da prefeitura com um amigo quando um homem armado invadiu o local e atirou diversas vezes contra os dois. Em seguida, a dupla fugiu em uma moto. Os dois morreram na hora.