Polícia procura adolescente acusado de matar travesti de 62 anos, na Bahia

A Polícia Civil da Bahia está em busca de um adolescente de 15 anos, acusado de ter assassinado a pauladas, na manhã da sexta-feira, 31, a travesti Rosinha do Beco, de 62 nos, conhecida na cidade de Seabra, Centro-Sul da Bahia, onde ela morava e trabalhava como feirante.

Segundo a polícia, foi possível chegar até o jovem devido a imagens de câmeras de segurança, instaladas nas imediações da casa da vítima, onde o crime ocorreu.

As imagens mostram o jovem andando nas imediações do imóvel usando capuz e demonstrando nervosismo. Ele está desaparecido desde o dia do crime.

Segundo o coordenador da 13ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/ Seabra), Marcus Araújo, no local foi encontrado um porrete, parecendo um cabo de machado, que os investigadores acreditam ter sido usado para matar a travesti. O objeto apresentava manchas de sangue. Ficou constatado pela perícia que ela sofreu traumatismo de crânio provavelmente provocado pela pancadas com o porrete.

Logo após o crime, a casa de Rosinha foi incendiada e o corpo dela ficou carbonizado. A polícia acredita que o assassinato correu logo após as 5h da manhã. Conforme ainda Araújo, foi apurado que Rosinha costumava levar para casa garotos de programa, também conhecidos como michês. Um ex-namorado dela teria revelado que o menor havia contado a outros colegas que faria um programa com a travesti.

"Ele deve ter colocado fogo na casa para apagar as provas e dificultar a sua identificação", disse o policial. Assim que viram as imagens das câmera, a polícia esteve na casa do suspeito, que foi levado até a delegacia para um interrogatório, mas ele negou participação no crime. Ele fugiu logo após ser liberado.

Os policiais o descrevem como um jovem agressivo, que costuma praticar assaltos na região, usando de violência contra as vítimas. "Tem várias acusações contra ele na delegacia local", diz o coordenador. O crime provocou uma grande comoção na cidade, onde Rosinha era tida como uma pessoa querida, alegre e brincalhona.